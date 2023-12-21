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الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 19:22

إيران ستصبح أحد الشركاء المهمين للاتحاد الأوراسي

إيران ستصبح أحد الشركاء المهمين للاتحاد الأوراسي
جاء ذلك في تصريح لوزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أندريه سليبنيف خلال اجتماعه مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي.

ووصف وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هذه الاتفاقية بأنها وثيقة التعاون الأكثر أهمية بين الاتحاد الأوراسي وإيران وأعلن أنه من خلال التوقيع على هذه الوثيقة، ستصبح إيران أحد الشركاء المهمين للاتحاد الأوراسي.

كما اعتبر كاظم جلالي سفير إيران في موسكو أن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بانها نتيجة مفاوضات مكثفة وإرادة الطرفين لتطوير علاقاتهما.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد عشية زيارة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني إلى روسيا وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أكد الطرفان على تطوير العلاقات بين إيران والاتحاد.

وبحسب هذا التقرير، فقد تمت الموافقة على نص اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بعد مفاوضات مكثفة، ومن المقرر أن يتم التوقيع عليها في المستقبل القريب على هامش قمة الاتحاد في سان بطرسبرغ بروسيا.

وكان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا قد صرح في وقت سابق لوكالة إرنا: أنه سيتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 25 ديسمبر 2023 في اجتماع بحضور مسؤولين من الدول الأطراف في اتفاق سان بطرسبرغ.

وأضاف جلالي: مع توقيع هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ حوالي 96 بالمئة من صادرات السلع الإيرانية إلى روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا كأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي دون رسوم جمركية، وفي المقابل، ستحظى صادرات هذه البلدان إلى إيران بهذه الميزة ايضا.

وردا على سؤال صحفي آخر ذكر جلالي أن موعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع إيران سيكون بعد إقرارها من قبل برلمانات الدول الست الأطراف في الاتفاقية.

وأوضح أنه عادة ما توافق برلمانات الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بسرعة على الاتفاقيات ذات الصلة، معرباً عن أمله في أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية في مجلس الشورى الإسلامي في أسرع وقت ممكن.

وتوقع وزير تجارة الاتحاد الأوراسي أن يرتفع حجم التجارة بين إيران والاتحاد بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما إلى رقم يتراوح ما بين 18 و 20 مليار دولار سنويا.

وأشار وهو يتحدث إلى سوق إيران الكبير وكونها جارة لروسيا ودور إيران المفتاحي في ممر الشمال – جنوب ليقيم بالإيجابي جدا التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع طهران.

وأضاف أن هذه الاتفاقية توقع للمرة الأولى من قبل إيران وتشكل فرصة سانحة لتواجد بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي في السوق الإيرانية.
رقم : 1103947
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