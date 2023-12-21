الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 19:25

الصحة العالمية: لم تعد هناك مستشفيات تعمل شمال غزة

الصحة العالمية: لم تعد هناك مستشفيات تعمل شمال غزة
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، ريتشارد بيبركورن، للصحفيين عبر رابط فيديو من القدس، اليوم الخميس: "لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال".

وأضاف أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.

وتعرّضت كافة المنشآت الصحية في قطاع غزة لأضرار جسيمة جراء القصف والعمليات البرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، عن وفاة مئات الجرحى نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي".

ووفقا لآخر إحصائية من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنه ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 20 ألف شهيد منهم 8000 طفل و6200 سيدة و52,600 جريح.

وكانت منظمة الصحة العالمية؛ قد قالت قبل أيام إن ما لحق بمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من تدمير، "أمر مفزع" أودى بحياة عدد من المرضى هناك.

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس: "تم اعتقال العديد من أفراد الطواقم الطبية، وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام جنود صهاينة لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة على مدى الأيام القليلة الماضية، تاركين وراءهم دمارا وفوضى.
رقم : 1103948
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
21 كانون الأول 2023
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
21 كانون الأول 2023
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
21 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب
اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب
21 كانون الأول 2023
مجددا.. تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار حول غزة
مجددا.. تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار حول غزة
21 كانون الأول 2023
حماس ترد: التهديد باغتيال هنية ومشغل يعبر عن إفلاس العدو
حماس ترد: التهديد باغتيال هنية ومشغل يعبر عن إفلاس العدو
20 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني وأمير الكويت الجديد يشددان على حماية فلسطين
الرئيس الإيراني وأمير الكويت الجديد يشددان على حماية فلسطين
20 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة