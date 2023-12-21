باقري: الشعب الفلسطيني يجب أن يقرر مصيره بنفسه

جاء ذلك خلال الجولة الجديدة من المشاورات التي أجريت بين الجانب الإيراني برئاسة باقري والجانب التركي الذي يرأسه مساعد وزير الخارجية التركي أحمد يلديز.



وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة سبل تدعيم التعاون بين البلدين في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والعلمية.



كما تناول الطرفان الأزمة في غزة واستمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وضرورة اتخاذ تدابير مؤثرة لوقف هذه الجرائم وتقديم المساعدات العاجلة ورفع الحصار عن غزة المستمر منذ 16 عاما والحد من ترحيل الفلسطينيين من غزة.



ودعا مساعدا وزيرا خارجية إيران وتركيا إلى استمرار المشاورات والتعاون بين البلدين في ما يخص قضايا القوقاز ومواجهة الوجود الأجنبي المخرب من خارج المنطقة.