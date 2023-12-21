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الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 21:39

نرصد تحرکات أميركا في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط

نرصد تحرکات أميركا في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط
وحول كيفية رصد تحركات السفن الحربية التابعة لأميركا والدول الأخرى من خارج المنطقة، قال العميد ثاني مجيد فخري في تصريح إعلامي اليوم الخميس: يتم وبشكل دائم رصد حركة السفن الحربية الأميركية في المنطقة والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط والمحيطات وذلك بالتقاط صور لها عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف: تتم متابعة صور الأقمار الصناعية وتحديثها بشكل دوري لمعرفة التغييرات الحاصلة في هذه القواعد العسكرية وبعد إخضاعها لعمليات التحليل والدراسة تقدم عبر تقارير للقوات المسلحة الإيرانية.

يذكر أن حاملة الطائرات الأميركية CVN69 (آیزنهاور) برفقة المدمرة CG58 و سفينة الإسناد TA006 دخلت إلى الخليج الفارسي يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغادرته عبر مضيق هرمز يوم 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري وهي تحت رصد تام من قبل القوات البحرية للحرس الثوري.
رقم : 1103978
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