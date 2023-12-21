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الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 22:19

أنصارالله: ليكن العالم على حذر من مساعي الاحتلال لتوريطه بتوسيع الصراع

أنصارالله: ليكن العالم على حذر من مساعي الاحتلال لتوريطه بتوسيع الصراع
وصرح عبدالسلام، كل العالم يجب أن لا يسمح لهذا الكيان أن يتجاوز كل الحدود منتهكا كل القيم والمقدسات.

واكد ان ديننا الإسلامي يعتبر قتل نفس بغير حق كأنما هو قتل للناس جميعا، فكيف لمن يرتكب جرائم إبادة بقتل المئات من المدنيين بغارة واحدة؟

وتابع متسائلا، إلى متى هذا السكوت الدولي إزاء هذه الوحشية الإسرائيلية؟ من الذي أعطى أمريكا الحق أن تمنح "إسرائيل" كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل إجرامها بحق المدنيين العزّل في غزة؟

واضاف، ليكن العالم على حذر من مساعي "إسرائيل" لتوريطه بتوسيع الصراع، خصوصا المنطقة العربية والإسلامية التي يتوجب عليها الكثير لمساندة غزة وعدم منح نتنياهو طوق نجاة من ورطته.

واشار الى انه يجب على الجميع رفع الصوت عاليا لوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة.

وثمن موقف ماليزيا بعدم استقبال سفن الاحتلال، مشيرا الى اننا نتمنى من جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ممن لهم علاقة بالصهاينة أن يقاطعوهم تنديدا ورفضا لمجازرهم.
رقم : 1103981
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