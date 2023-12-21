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الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 22:22

أميرعبداللهيان يبحث أوضاع في المنطقة مع نائب الخارجية التركية

أميرعبداللهيان يبحث أوضاع في المنطقة مع نائب الخارجية التركية
وفي هذا اللقاء تباحث نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلديز، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ويوم أمس، عقدت الجولة الجديدة من المشاورات السياسية بين إيران وتركيا، برئاسة علي باقري كني النائب السياسي لوزارة الخارجية، ونائب وزير الخارجية التركي احمد يلديز.

وفي الجولة الجديدة من المشاورات السياسية الإيرانية التركية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مكافحة عوامل زعزعة الأمن على الحدود، والتعاون في مجال قضايا البيئة والمياه، وتعزيز العلاقات القنصلية والدبلوماسية والتعاون القضائي.

وفي هذه الجولة تم أيضا تناول الأزمة في غزة واستمرار الكيان الصهيوني في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الجرائم وتقديم المساعدات الفورية وغير المشروطة، ورفع حصار غزة المستمر منذ 16 عاماً ومنع تهجير الشعب الفلسطيني في القطاع.
رقم : 1103982
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