محادثات إيرانية آذربيجانية حول العلاقات الثنائية والاوضاع في القوقاز

وتم في هذا اللقاء استعراض آخر تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، والتطورات في منطقة القوقاز والجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، ومختلف أشكال التعاون الإقليمي في القوقاز.



وكانت آلية المشاورات السياسية المنتظمة، والانتهاء من المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والنقل، والقضايا المصرفية والقنصلية من المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع.



وقبل أسبوعين، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين في موسكو، التقى وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان، حسين أميرعبداللهيان وجيحون بيراموف، وناقشا العلاقات الثنائية.



وفي ذلك اللقاء اعتبر أمير عبداللهيان اللقاء الأخير بين رئيسي البلدين بأنه نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية، وقال إن التعاون في مختلف المجالات يسير في اتجاه جيد.