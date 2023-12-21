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الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 22:27

أميرعبداللهيان يبحث تطورات غزة مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

أميرعبداللهيان يبحث تطورات غزة مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
وأعرب أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي اليوم الخميس مع حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن أسفه العميق وأدان الهجمات والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 20 ألف من سكان غزة، بينهم عدد كبير من النساء، والأطفال الأبرياء، مما تعد مثالا واضحا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ودعا إلى مزيد من التحرك من قبل المجتمع الدولي وخاصة منظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه الهجمات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة وما خلقه من مشاكل وقيود طبية وصحية، وشدد على ضرورة تبني الحلول المناسبة والعاجلة لتسهيل إرسال المساعدات والشحنات الإنسانية، خاصة المواد الطبية والأدوية، إستجابة لقرارات قمة الرياض الأخيرة، وأعلن استعداد إيران لإرسال مثل هذه المساعدات.

كما أطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على بعض الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في الأوضاع الخطيرة الحالية.

من جانبه أعرب حسين إبراهيم طه، عن قلقه وأدان الهجمات المستمرة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، وقدم شرحا عن أعمال وأنشطة منظمة التعاون الإسلامي والامانة العامة استنادا إلى القرارات الأخيرة للقمة، ورحب بإجراءات ومبادرات الجمهورية الإسلامية، في هذا السياق، معلنا استعداد المنظمة لتطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية.
رقم : 1103984
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