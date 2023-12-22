أحدث العناوين :
أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ التشيك!
المقاومة الإسلامية بالعراق تتبنّى استهداف 'إيلات' اليوم
المقاومة أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة
امير عبد اللهيان: ايران لا تساوم احدا على سيادة اراضيها
الجهاد الإسلامي: لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء
ملكة الأردن تختصر في جملة واحدة ما فعله الإحتلال بغزة!
استهداف تجمّع لضباط وجنود الاحتلال في مستعمرة إيفن مناحم
خطيب جمعة طهران: اليمن فتح جبهة جديدة لاذلال المجرمين
قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من اهالي خوزستان وكرمان
المقاومة أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
22 December 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
إفریقیا
0
الجمعة 22 كانون الأول 2023 ساعة 09:25
فرنسا تغلق سفارتها في النيجر لهذا السبب..
ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن المصادر أن "السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. بناءً على هذا الوضع، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة".
رقم :
1104041
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
21 كانون الأول 2023
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
21 كانون الأول 2023
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
21 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب
21 كانون الأول 2023
مجددا.. تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار حول غزة
21 كانون الأول 2023
حماس ترد: التهديد باغتيال هنية ومشغل يعبر عن إفلاس العدو
20 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني وأمير الكويت الجديد يشددان على حماية فلسطين
20 كانون الأول 2023
أحدث العناوين
أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ التشيك!
المقاومة الإسلامية بالعراق تتبنّى استهداف 'إيلات' اليوم
المقاومة أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة
امير عبد اللهيان: ايران لا تساوم احدا على سيادة اراضيها
الجهاد الإسلامي: لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء
ملكة الأردن تختصر في جملة واحدة ما فعله الإحتلال بغزة!
استهداف تجمّع لضباط وجنود الاحتلال في مستعمرة إيفن مناحم
خطيب جمعة طهران: اليمن فتح جبهة جديدة لاذلال المجرمين
قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من اهالي خوزستان وكرمان
المقاومة أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة
المقاومة الإسلامية في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس
صحيفة تكشف ما يخطط له 'نتنياهو' ومزاعم للاحتلل حول 'حماس'
إصابات واعتقالات اثر مواجهات في برطعة جنوب جنين
حراسة نجل هذا الصهيوني في ميامي تكلف الإحتلال 275 ألف دولار!
إصابة مجندة 'إسرائيلية' بعملية دهس في مفرق برطعة بجنين
تشديد إجراءات الاحتلال العسكرية بمحيط المسجد الأقصى
إعلام إسرائيلي: الكارثة لم تنته في 7 أكتوبر.. ستكون هناك أخبار أكثر مرارة
مسيرات صعدة وريمة تحذّر تحالف واشنطن البحري من التورط في أي اعتداء على اليمن
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة "شوميرا"
قادة جيش الاحتلال.. لن نتمكن من الوصول لكل أنفاق المقاومة
الأكثر قراءة
هاأرتس تهاجم نتنياهو..إنه يمثل المشكلة الاساسية
بعد ان نزف لمدة 5 ساعات.. مصور قناة الجزيرة ابو دقة يستشهد
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية وهروب مستوطنيها
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
صور الجيل الجديد من مسيرات "شاهد 129" وميزاتها الجديدة
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
سقوط جسم طائر في المياه الإقليمية المصرية ..الجيش يتدخل!
انطلاق انتخابات العراق المحلية بالتصويت الخاص
جيش الاحتلال: ندفع ثمنا باهظا في غزة..حماس تمتلك قدرات قتالية
الاحتلال يدفن الفلسطينيين الأحياء في مستشفى العدوان والسلطة تطالب بالتحقيق
يوسي ميلمان:استعادة الأسرى لن تكون دون وقف لإطلاق النار
ضابط كبير بالشاباك يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل حول السنوار
كنعاني: تهم اميركا وبريطانيا ضد حرس الثورة لن تغير معادلة المنطقة
طوفان الأقصى في يومها 71
حماس ترد على المطالبين بمحاسبة المقاومة!
بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح
إيران.. اعدام جاسوس على صلة بالموساد
المقاومة الاسلامية اللبنانية تواص دك حصون العدو الصهيوني
الأخبار الساخنة
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الأكثر بحثًا
رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي
إخترنا لکم
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة