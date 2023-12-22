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الجمعة 22 كانون الأول 2023 ساعة 09:26

قوات الاحتلال تقتحم 'الهلال الأحمر' في جباليا وتعتقل طواقمه

قوات الاحتلال تقتحم
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الجمعية قولها، إن “الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا، في حين لا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز”.

وقبل ذلك، كانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت “استمرار محاصرة قوات الاحتلال لمركز إسعافهم في جباليا وسط قصف مدفعي شديد وإطلاق نار من قبل القناصة”.

ويوم امس الخميس (اليوم السادس والسبعين لللعدوان) واصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى عدوان الاحتلال لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا، إلى جانب أكثر من 52 ألف إصابة، فيما أسفر عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
رقم : 1104042
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