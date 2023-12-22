العدوان الصهيوني على غزة في يومه 77

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتقاء 390 شهيداً و734 إصابة في القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية التي توقفت فيها الاتصالات.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر مع دخول عدوانه على قطاع غزة المحاصر يومه الـ77.



واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرقي خان يونس جنوبي القطاع.



كما وصل إلى مستشفى ناصر جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين شمال غرب وشرق خان يونس.



وأسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.



وفي شمال قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.



وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم أم وبناتها الخمسة، من جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيداً والعشرات من الجرحى.



كما ارتقى 8 شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، في قصف اسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي القطاع، 3 منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غربي رفح جنوبي قطاع غزة، نقلوا جميعا إلى مستشفى الكويت في رفح.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الانقاذ من الوصول إليهم.



وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.



يأتي ذلك فيما لم تعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة، فيما تعمل 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في جنوب القطاع، بحسب منظمة الصحة العالمية.



وأصبحت منطقة جباليا منكوبة، إذ لا يمكن لأي جهة التوجه للمساعدة بسبب المنع الإسرائيلي، وفق مراسلنا الذي أشار إلى أنّ جثامين الشهداء ستتحلل في الشوارع.



واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عمليات اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، وتركزت حملة الاحتلال على مدينة قلقيلية وطوباس قبل انسحابها منهما.



وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اقتحام قوات خاصة من "جيش" الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. فيما اعتقلت قوة خاصة من "جيش" الاحتلال الشاب توفيق أبو لبدة بعد محاصرة منزله في حي كفر سابا في مدينة قلقيلية.



في غضون ذلك، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس بعد فشلها باعتقال أيّ من المقاومين، وتحدث الهلال الأحمر عن تعرض شاب فلسطيني لإصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي بالبطن والصدر في المدينة.



كما أعلن الهلال الأحمر عن إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الاحتلال في مدينة حلحول جنوبي الضفة الغربية.



هذا وأطلق فلسطينيون النار تجاه آليات الاحتلال أثناء انسحابها من بلدة يعبد جنوبي غربي جنين في الضفة الغربية. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، أنّ مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال أثناء انسحابها من بلدة يعبد.



وفي نابلس، استهدف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى حاجز 17 شمالي المدينة، بوابلٍ كثيف من الرصاص وعادوا بعد انجاز مهمتهم بسلام.



كذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكلٍ كثيف على الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة صوريف في محافظة الخليل.



وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز وأغلقت حاجز المخيم، عقب مواجهات عنيفة عند الحاجز.



هذا وقالت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك لهما، أمس الخميس، إنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من (4655). وأوضح البيان أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



واليوم، دعت حركة حماس للنفير العام في الضفة الغربية والقدس ومشاركة أوسع في المسيرات الحاشدة، وذلك اليوم الجمعة انطلاقاً من المساجد المركزية في الضفة والقدس، تلبيةً لنداء فك الحصار عن الأقصى وانتصاراً لغزة والمقـــاومة.

