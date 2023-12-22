كوريا الجنوبية توصي سفنها بعدم المرور عبر البحر الأحمر

وعقدت وزارة المحيطات والثورة السمكية، أمس الخميس، اجتماعا لمراجعة وضع السفن بالقرب من البحر الأحمر في سيئول، من أجل تفقد حالة السفن في البحر الأحمر.



وشرحت الحكومة التطورات الجارية في البحر الأحمر، والإجراءات الأمنية للحكومة، واستمعت إلى صعوبات الشركات المحلية وإجراءاتها.



وقال وزير المحيطات جو سيونغ-هوان إن "نطلب تغيير المسارات حتى يتحسن الوضع لسلامة سفننا ومواطنينا"، مؤكدا على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الملاحة البحرية الآمنة لسفننا من خلال التشاور الوثيق بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وصناعة الشحن البحري.



هذا وقال ناطق باسم أنصار الله محمد عبدالسلام ان عمليات اليمن البحرية ليست مصدر قلق لأحد سوى للكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة.



وصرح عبدالسلام، كل العالم يجب أن لا يسمح لهذا الكيان أن يتجاوز كل الحدود منتهكا كل القيم والمقدسات.



واكد ان ديننا الإسلامي يعتبر قتل نفس بغير حق كأنما هو قتل للناس جميعا، فكيف لمن يرتكب جرائم إبادة بقتل المئات من المدنيين بغارة واحدة؟



وتابع متسائلا، إلى متى هذا السكوت الدولي إزاء هذه الوحشية الإسرائيلية؟ من الذي أعطى أمريكا الحق أن تمنح "إسرائيل" كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل إجرامها بحق المدنيين العزّل في غزة؟



واضاف، ليكن العالم على حذر من مساعي "إسرائيل" لتوريطه بتوسيع الصراع، خصوصا المنطقة العربية والإسلامية التي يتوجب عليها الكثير لمساندة غزة وعدم منح نتنياهو طوق نجاة من ورطته.



واشار الى انه يجب على الجميع رفع الصوت عاليا لوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة.



وثمن موقف ماليزيا بعدم استقبال سفن الاحتلال، مشيرا الى اننا نتمنى من جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ممن لهم علاقة بالصهاينة أن يقاطعوهم تنديدا ورفضا لمجازرهم.