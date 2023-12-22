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الجمعة 22 كانون الأول 2023 ساعة 09:44

أطباء السودان: المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة

أطباء السودان: المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة
ونشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، بياناً صحفياً، حول الوضع الصحي في مدينتي ود مدني وسنار، حيث كشف عن أوضاع صحية خطيرة تمر بها المستشفيات في تلك المناطق.

وجاء في البيان: "يتزايد القلق حيال الوضع الصحي في مدينة ود مدني بعد إغلاق جميع المرافق الصحية في المدينة، مما يعرض حياة السكان للخطر".

وأشار البيان إلى أنه "بعد خروج أكثر من 90% من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة، أصبحت ود مدني مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية بالبلاد، مما يشير إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية".

وأفادت اللجنة "بفقدان اثنين من الكوادر الطبية في هجوم على مستشفى رفاعة التعليمي، وهو أمر يضع القطاع الطبي في حالة طوارئ".

وتابع البيان:"شهدت مدينة ود مدني عمليات نهب وتخريب واسعة في مستشفياتها، مما يعرض البنية التحتية الصحية للخطر ويعيق تقديم الخدمات للمرضى".

وكانت قوات "الدعم السريع" قد أصدرت بياناً صحفياً أكدت فيه "استيلائها على مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة من دون مقاومة من الجيش السوداني"، حد قولها.

وفي السياق، أعلن "برنامج الأغذية العالمي"، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، تعليق بشكل موقت تقديم المساعدات في بعض أجزاء من ولاية الجزيرة في السودان، حيث كان يدعم أكثر من 800 ألف شخص، مرجعاً السبب إلى "انتشار القتال جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم".

واندلعت الحرب في السودان، في الخامس عشر من نيسان/أبريل الماضي، بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، وذلك بعد أسابيعٍ من التوترات المتصاعدة بين الجانبين، ما أسفر عن مقتل الآلاف، ونزوح الملايين من البلاد. وتتواصل في الخرطوم عمليات تبادل القصف المدفعي بين الطرفين، وفي شمال مدينة أم درمان والخرطوم.
رقم : 1104051
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