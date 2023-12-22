الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 كانون الأول 2023 ساعة 10:39

إعلام صهيوني: حزب الله هو من يحدد الوجهة في الشمال

إعلام صهيوني: حزب الله هو من يحدد الوجهة في الشمال
وخلال مشاركته في جلسة في "كنيست" الاحتلال فيما يخصّ الوضع في الشمال، أضاف غواتا أنّ هناك مستوطنات "بقى المستوطنون فيها في المنازل، مع كل المدافع والقذائف، من دون روتين حياة ومن دون تعليم وعمل".

وأوضح أنّ "قرار حكومة الاحتلال كان بإخلاء مستوطنات تبعد عن الحدود لغاية 5 كلم، وتركت الجيش يقرر أي مستوطنات تُخلى وأيّها لا، الذي بدوره قرر إخلاء مستوطنات تبعد 3.5 كلم فقط عن الحدود".

وتابع غواتا، في السياق، أنّ "لا أحد من المؤسسة الأمنية والعسكرية يتحدث مع رؤساء السلطات في المنطقة بشأن عملية قوية ضد تهديد حزب الله على الحدود مع لبنان، كما أنّهم لا يتحدثون عن القضاء على قوات الرضوان مثلما تحدثوا عن القضاء على حماس". 

وأكّد أنّ المستوطنين "يشعرون بأنّ ليس لديهم أمن، ولا يريدون العودة إلى البيت، بعدما حدث في غلاف غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي". 

وبحسب قوله، فإنّ أحد التهديدات التي يخشاها المستوطنون هو "أنفاق يمكن أن تصل إلى إسرائيل". 

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، عملياتها ضد مواقع وحشود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. 

وقال مراسل "القناة الـ 13" في الشمال إنّ "حزب الله هو من يحدد وجهة الأمور في الشمال، متى يريد يرفع مستوى التوتر وإطلاق النار، ومتى يريد يخفض ذلك". 

وعلى وقع هذه العمليات بالتزامن مع عمليات المقاومة في غزة، جرى إخلاء نحو 125 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنة "كريات شمونة" أصبحت مدينة أشباح ولا توصيف آخر للوضع في المستوطنات التي أخلي معظم مستوطنيها.

بدوره، قال رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، ديفيد أزولاي، إنّ وجود "الجيش" الإسرائيلي داخل المستوطنة ليس حلاً ضد حزب الله، مؤكداً: "نحن محبطون".

أمّا رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى، غيورا زلتس، فانتقد سلوك حكومة الاحتلال في الشمال، كما قال: "نحن نبقي على المفتاح بيد نصر الله (السيد حسن) وليس معنا، وهو يرفع ويخفف كما يراه مناسباً".
رقم : 1104057
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
21 كانون الأول 2023
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
21 كانون الأول 2023
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
21 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب
اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب
21 كانون الأول 2023
مجددا.. تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار حول غزة
مجددا.. تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار حول غزة
21 كانون الأول 2023
حماس ترد: التهديد باغتيال هنية ومشغل يعبر عن إفلاس العدو
حماس ترد: التهديد باغتيال هنية ومشغل يعبر عن إفلاس العدو
20 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني وأمير الكويت الجديد يشددان على حماية فلسطين
الرئيس الإيراني وأمير الكويت الجديد يشددان على حماية فلسطين
20 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة