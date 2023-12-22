إصابة مجندة 'إسرائيلية' بعملية دهس في مفرق برطعة بجنين

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المجندة أصيبت خلال عملية دهس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة برطعة.



واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في حملة الاعتداءات التي نفذتها في بلدة برطعة اليوم، واعتقل أحد المصابين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت بحملة لمصادرة مركبات المواطنين، وسط إطلاق النار والاعتداء بالضرب عليهم.



وأظهرت مشاهد لإطلاق أحد جنود الاحتلال النار على أحد المواطنين من مسافة قريبة في قدمه، وتركه ينزف قبل السماح للإسعاف بالوصول إليه.



واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، كما اعتدت على الأهالي في بلدة برطعة.