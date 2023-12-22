إصابات واعتقالات اثر مواجهات في برطعة جنوب جنين

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن رئيس بلدية برطعة غسان قبها قوله لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رمزي إبراهيم قبها ومصطفى وصفي قبها، بعد إصابتهما بالرصاص في أطرافهما السفلية، كما اعتقلت الشابين أحمد محمود قبها وعامر أحمد قبها، وذلك خلال اقتحامها البلدة واستيلائها على عدد من المركبات، ما أدى لاندلاع مواجهات.



وأشار قبها إلى أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز برطعة العسكري في كلا الاتجاهين، يوميا من الساعة السادسة مساء، بعد فتحه السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الاحتلال يسمح للمواطنين بالمرور عبره مشيا فقط، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي.



وأضاف أن هذا الحاجز يُعتبر المنفذ الوحيد لأهالي البلدة والقرى المجاورة لها، للتواصل مع محافظة جنين وبلداتها وبقية محافظات الوطن، مشيرا إلى أن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها نتيجة الحصار والإغلاق، الأمر الذي كبد التجار والمزارعين خسائر مادية فادحة.



وأكد أن سكان البلدة والقرى المجاورة يعيشون في ظروف قاسية، ويضطرون للمشي عبر طرق جبلية وعرة، بسبب إجراءات الاحتلال، مشيرا إلى وجود نقص في المواد التموينية في البلدة جراء منع التجار من إدخالها، إضافة إلى عدد من الحالات المرضية المزمنة التي لا يُسمح لها بالتوجه إلى مستشفى جنين إلا بعد الحصول على تصريح خاص.