الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 كانون الأول 2023 ساعة 15:24

إصابات واعتقالات اثر مواجهات في برطعة جنوب جنين

إصابات واعتقالات اثر مواجهات في برطعة جنوب جنين
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن رئيس بلدية برطعة غسان قبها قوله لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رمزي إبراهيم قبها ومصطفى وصفي قبها، بعد إصابتهما بالرصاص في أطرافهما السفلية، كما اعتقلت الشابين أحمد محمود قبها وعامر أحمد قبها، وذلك خلال اقتحامها البلدة واستيلائها على عدد من المركبات، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأشار قبها إلى أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز برطعة العسكري في كلا الاتجاهين، يوميا من الساعة السادسة مساء، بعد فتحه السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الاحتلال يسمح للمواطنين بالمرور عبره مشيا فقط، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذا الحاجز يُعتبر المنفذ الوحيد لأهالي البلدة والقرى المجاورة لها، للتواصل مع محافظة جنين وبلداتها وبقية محافظات الوطن، مشيرا إلى أن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها نتيجة الحصار والإغلاق، الأمر الذي كبد التجار والمزارعين خسائر مادية فادحة.

وأكد أن سكان البلدة والقرى المجاورة يعيشون في ظروف قاسية، ويضطرون للمشي عبر طرق جبلية وعرة، بسبب إجراءات الاحتلال، مشيرا إلى وجود نقص في المواد التموينية في البلدة جراء منع التجار من إدخالها، إضافة إلى عدد من الحالات المرضية المزمنة التي لا يُسمح لها بالتوجه إلى مستشفى جنين إلا بعد الحصول على تصريح خاص.
رقم : 1104103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
21 كانون الأول 2023
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
21 كانون الأول 2023
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
21 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب
اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب
21 كانون الأول 2023
مجددا.. تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار حول غزة
مجددا.. تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار حول غزة
21 كانون الأول 2023
حماس ترد: التهديد باغتيال هنية ومشغل يعبر عن إفلاس العدو
حماس ترد: التهديد باغتيال هنية ومشغل يعبر عن إفلاس العدو
20 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني وأمير الكويت الجديد يشددان على حماية فلسطين
الرئيس الإيراني وأمير الكويت الجديد يشددان على حماية فلسطين
20 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة