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الجمعة 22 كانون الأول 2023 ساعة 15:26

صحيفة تكشف ما يخطط له 'نتنياهو' ومزاعم للاحتلل حول 'حماس'

صحيفة تكشف ما يخطط له
هذا وفنّد تحقيق لصحيفة واشنطن بوست مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، حول استخدام حركة حماس لمجمع الشفاء الطبي كمقر قيادة.

وخلص تحقيق أجرته الصحيفة الأميركية البارزة إلى أن الأدلة التي قدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي “لا ترقى لمستوى إظهار أن حركة حماس استخدمت مجمع الشفاء الطبي في غزة مركزا للقيادة والسيطرة”.

وأضاف التحقيق أن المباني الخمسة للمجمع الطبي، والتي كان قد حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق تحكم للحركة عبر خرائط ومقاطع مصورة، ليست مرتبطة بشبكة الأنفاق، حيث لا أدلة على إمكانية دخول الأنفاق من داخل أروقة أي من مباني وساحات المجمع.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم الـ 77 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع شن أحزمة نارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
رقم : 1104104
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