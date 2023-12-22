المقاومة أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة

وأكدت الجبهة في بيان اليوم الجمعة، أن "المقاومة التي تخوض اشتباكات ضارية مع العدو أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة، وتحويل أزقة وركام المنازل ومحاور الاشتباك إلى كمائن ومصايد للموت، لتتمكن من قتل عدد كبير من ضباط الكيان الصهيوني وتدمير مئات الآليات والمدرعات والدبابات وناقلات الجند".



وختمت الجبهة بيانها مؤكدة بأن "النصر سيكون حتماً حليف المقاومة، وسيواصل مقاومونا الأبطال إعادة ضباط وجنود الاحتلال إلى كيانهم المجرم في التوابيت، أو إلى مراكز التأهيل من الإعاقات الجسدية، أو إلى المصحات النفسية؛ "فهذا الجيش المهزوم المدجج بأعتى أنواع الأسلحة الفتاكة والمتطورة أمريكية تهاوى وهُزم هزيمةً مدوية أمام المقاتل الفلسطيني الذي ثبت أنه الأكثر جهوزية والأعلى تدريباً، ويمتلك من الإرادة والعزيمة والشجاعة ما يمكنه من هزيمة ألوية وقوات نخبة هذا العدو المجرم".



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

22-12-2023