حزب الله يستهدف مركز تحكّم وسيطرة.. وإسرائيل تقرّ بمقتل جندي في شتولا

في غضون ذلك، أعلن مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة استقباله جندياً مصاباً بحالة خطرة، من جراء تعرضه لنيران عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.



وأصبح عدد القتلى الإسرائيليين في شمالي فلسطين المحتلة 12، بحسب ما صرّحت به "إسرائيل"، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن، بينهم 8 جنود.



بدوره، أكد "المجلس المحلي" للجليل الأعلى وقوع أضرار في المباني داخل مستوطنة "المنارة"، في أعقاب إطلاق المقاومة صواريخ في اتجاهها، ظهر الجمعة.



ودُمِّر في "المنارة" 86 منزلاً بصورة كلية، من أصل 155 منزلاً، من جراء القصف الذي يقوم به حزب الله.



في المقابل، أعلنت المقاومة استهدافها مركز ‏تحكّم وسيطرة عند النقطة 430 الإسرائيلية، في مقابل بلدة كفركلا الحدودية، بالأسلحة الملائمة، بحيث حققت إصابات مباشرة.



وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استهدف مجاهدو حزب الله تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع "المنارة". ‏



واول أمس، نفّذت المقاومة عدة عمليات، طال عدد منها مستوطنات إسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة، تنفيذاً لتأكيدها أنّها لن تتهاون إطلاقاً مع مسّ ‏الاحتلال بالمدنيين، ولن تسمح ‏باستباحة القرى والبلدات، بحيث سيُقابَل أي اعتداء بضرب المستوطنات ‏شمالي فلسطين المحتلة.‏



وعلّقت قناة "كان"، في أعقاب هذه العمليات، قائلةً إنّ المقاومة تركّز نيرانها بصورة خاصة في اتجاه المستوطنين، لافتةً إلى إصابة 4 مستوطنين من جراء إطلاق صاروخ ضدّ الدروع.

