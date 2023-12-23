فنزويلا تعلن تصدير الغاز للمرة الأولى إلى ترينيداد وتوباغو

وستقوم فنزويلا بتصدير الغاز لأول مرة بحيث سيكون تعاملها مع شركة الغاز الوطنية NGC في ترينيداد وتوباغو.



وقالت شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الترخيص الذي منحته فنزويلا لشركتي Shell وشركة الغاز الوطنية في ترينيداد وتوباغو سيسمح للشركات بإنتاج الغاز الطبيعي لمدة 30 عاماً.



ووقعت فنزويلا وShell وNGC يوم الخميس الماضي الترخيص في كراكاس لمشروع دراغون، وهو ما قد يمثل أول صادرات الدولة العضو في أوبك من احتياطها البحري الهائل من الغاز.



ووقع الترخيص وزير الطاقة في ترينيداد ستيوارت يونغ ووزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا.



وقالت شركة PDVSA في بيان لها إن الترخيص ينص على إنتاج أولي قدره 185 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز لإرسالها إلى ترينيداد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات.



واكتشف Dragon و3 حقول غاز بحرية مجاورة من قبل شركة PDVSA وتم تأكيد احتياطها منذ أكثر من عقد من الزمن.



كما قامت الشركة بتركيب بعض البنية التحتية، وأجرت اختبارات الإنتاج وبدأت في بناء خط غاز إلى شاطئ فنزويلا.



لكن المشروع لم يتم تطويره تجارياً بسبب نقص الشركاء والاستثمارات، ومؤخراً بسبب العقوبات الأميركية.



وتحاول فنزويلا تسييل احتياطها من الغاز، وهي الأكبر في أميركا اللاتينية، لتكملة إيراداتها من صادرات النفط الخام والوقود، والتي تشكل أكبر مصدر دخل للبلاد بالعملة الصعبة.



وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خففت واشنطن العقوبات المفروضة على فنزويلا من إصدار ترخيص مدته 6 أشهر يسمح لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بتصدير النفط الخام والغاز إلى الأسواق التي تختارها، لتلقي الاستثمارات الأجنبية والعائدات النقدية.