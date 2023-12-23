صنعاء: نرصد تحركات "إسرائيل" في العالم.. وخياراتنا متعددة لمواجهتها

وقال العاطفي، خلال زيارته التفقدية للمنطقة العسكرية الخامسة، ولقائه قادة المحاور والألوية والوحدات العسكرية، إنّ "عيوننا ترصد وتتابع تحركات الكيان في جميع أنحاء العالم".



وذكر أنّ "العدو الصهيوني يركّز على قتل الأطفال والنساء والجرحى، مدعوماً بقوى الاستكبار العالمي، بقيادة واشنطن ولندن وباريس وكل قوى الشر".



وشدّد الوزير اليمني على أنّ "اليمن أصبح اليوم الرقم الأصعب والمؤثر في أي معادلة"، مشيراً إلى أنّ "القوات المسلحة اليمنية فرضت معادلة جديدة على مستوى المنطقة ومستوى العالم".



وتابع أنّ "تحرّك القوات الأجنبية وأدواتها في المنطقة يضعنا، كقوات مسلحة يمنية، أمام جملة من الواجبات والمهمّات الوطنية المقدسة، أبرزها اليقظة والحذر".



وقال إنّ المرحلة المقبلة "حساسة ودقيقة" ولا تقل أهمية أو خطورة عما مرّ من مراحل اشتعال المواجهات، والتي يتوجب علينا الاستعداد لها و"لأحداثها المستقبلية، سواء من حيث الجاهزية العالية للمعركتين الدفاعية والهجومية، أو من حيث إدراك المهمات واستيعاب طبيعة التطورات المقبلة، محلياً وإقليمياً ودولياً".



ودعا دول العالم إلى "المسارعة إلى القيام بتحالفات مع الجمهورية اليمنية الفتية للتحرر من الظلم والهيمنة".