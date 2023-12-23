الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 كانون الأول 2023 ساعة 09:59

طهران تستضيف مؤتمرا دوليا حول فلسطين اليوم السبت

طهران تستضيف مؤتمرا دوليا حول فلسطين اليوم السبت
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، في تصريح له بشأن "مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين" الذي سيعقد اليوم: أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: يشارك في هذا المؤتمر الدولي الذي يستمر يوما واحدا مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم.

واعتبر كنعاني عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وغزة البطل، وقال: ان الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالبي العدالة والضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم.
رقم : 1104298
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
23 كانون الأول 2023
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
23 كانون الأول 2023
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
23 كانون الأول 2023
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
22 كانون الأول 2023
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
21 كانون الأول 2023
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
الكيان الصهيوني يدفن الجرحى أحياء.. جريمة حرب منظمة
21 كانون الأول 2023
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
العنصرية الابن غير الشرعي للولايات المتحدة
21 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق