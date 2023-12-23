الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 عسكريا

وبحسب بيان الجيش فإن الجندي القتيل هو الرقيب عميت هود زيف 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 71 تشكيل هبارك (188)، قتل جراء إصابته بإطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية استهدف منطقة شتولا خلال تنفيذه عملية تكتيكية هناك.



وأشار البيان إلى أن حصيلة المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بلغت نحو 1952 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوفه منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 784 جريحا.



وعلى الجانب الفلسطيني أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 قتيلا، وحصيلة المصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.



ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.