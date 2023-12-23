السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات

وقال السيد الخامنئي في كلمة له خلال استقباله جمع من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان "إن حث الناس على عدم الانتخابات يضر بالبلد، والحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات"، مضيفاً "الانتخابات هي أساس التحول والانتخابات تمنع الدكتاتورية والفوضى وانعدام الأمن".



وبين سماحته إن كلمتي "الجمهورية" و"الإسلامية" كلاهما مرتبطان بالانتخابات.



وفي معرض حديثه عن أوضاع المنطقة، قال السيد الخامنئي "اليوم لا أحد يفرق بين النظام الصهيوني والولايات المتحدة وإنجلترا".



وتابع السيد "أمريكا تستخدم حق النقض بلا خجل على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار"، مشدداً على أن "النصر الكبير لفلسطين هو أن الغرب وأمريكا وإنسانيتهما الكاذبة تم فقدان مصداقيتها مطالبات الحقوق".

