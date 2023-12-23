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السبت 23 كانون الأول 2023 ساعة 11:56

المقاومة الفلسطينية تفشل محاولات الاحتلال التقدم إلى جباليا

المقاومة الفلسطينية تفشل محاولات الاحتلال التقدم إلى جباليا
وقالت كتائب القسام إنّ مجاهديها يستخدمون خلال الاشتباكات "عبوات العمل الفدائي" وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG"، مشيرةً إلى أنّ الاشتباكات مستمرة وأوقعت خلالها عدداً كبيراً من الجنود  الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأضافت أنّ أحد مجاهديها تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أكّدت أنّ مجاهديها تمكنوا في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة. كذلك تمكنوا من استهداف "قوات النجدة" التابعة للاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وايقاعهم بين قتيل وجريح.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "رصدنا توغلاً محدوداً لآليات الاحتلال على الحافة شرقي رفح، وقصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وحققنا إصابات مؤكدة".

وينفذ مجاهدو كتائب القسام منذ أمس وحتى فجر اليوم عدّة استهدافات، ضد تجمعات جنود الاحتلال ومقار قيادته، أبرزها استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.

وأعلنت كتائب القسّام استهداف جرافةٍ إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في معارك شرقي المدينة. كما أوقعوا قوةً إسرائيلية راجلة في كمينٍ، جرى استهدافها بعبوّةٍ مضادة للأفراد، لافتةً إلى أنه جرى الاشتباك مع من تبقى من أفراد القوة.

ونشرت كتائب القسّام، فجر اليوم السبت، مشاهد أظهرت التحام مجاهديها بقواتٍ إسرائيلية متحصّنة في منازل واقعة في قرية المُغراقة، شمالي المحافظة الوسطى في قطاع غزّة.

وفي السياق، أفاد مصدر في غزة، اليوم السبت، باشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي دير البلح في غزة.

وأشار مصدرنا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التقدم إلى منطقة جباليا البلد من الغرب والشرق، وتقوم بتعطيل جميع خطوط الاتصال في المنطقة بالقطاع.

وأمس، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن أساليب خداع مميتة تعتمدها المقاومة الفلسطينية لتوقع القوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزّة في كمائنها. 

ونقلت الصحيفة نفسها عن جنود إسرائيليين اعترافهم بالوقوع في "فخ مميت" بالقرب من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
رقم : 1104320
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