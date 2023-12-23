صحيفة سودانية: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط

وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإنّ "البرهان أعلن موافقته على لقاء حميدتي ولكن لديه شروط قبل عقد هذا الاجتماع.



ووفق الموقع تتضمن الشروط "وقفاً لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية".



وكان البرهان كشف، الخميس الماضي، لدى مخاطبته حشداً عسكرياً في ولاية البحر الأحمر، عن إمكانية الانخراط في مفاوضات مع قوات "الدعم السريع"، لكنّه شدد على أنه "لن يوقّع اتفاق سلام فيه ذل ومهانة للشعب والقوات المسلحة".



وجاء حديث البرهان بعد أيام قليلة من بسط قوات "الدعم السريع" سيطرتها المطلقة على ولاية الجزيرة، بما في ذلك مدينة ود مدني، بعد انسحاب مفاجئ للجيش السوداني من المدينة.



ويذكر أنّ الحرب في السودان اندلعت في 15 نيسان/أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وذلك بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين، ما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين من البلاد. وتتواصل في الخرطوم عمليات تبادل القصف المدفعي بين الطرفين، وفي شمال مدينة أم درمان والخرطوم.



وأمس الجمعة، أعلنت نقابة أطباء السودان، أنّ جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة.



ونشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بياناً صحافياً حول الوضع الصحي في مدينتي ود مدني وسنار، إذ كشف عن أوضاع صحية خطيرة تمر بها المستشفيات في تلك المناطق.



وفي السياق نفسه، أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، الخميس، تعليق تقديم المساعدات في بعض أجزاء من ولاية الجزيرة في السودان، حيث كان يدعم أكثر من 800 ألف شخص، بشكل موقّت، مرجعاً السبب إلى "انتشار القتال جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم".