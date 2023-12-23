"أوكسفام": فشل مجلس الأمن في الدعوة إلى وقف إطلاق النار قاسٍ للغاية

وأضافت أبي خليل: "إنه تقصير كبير في أداء الواجب من جانب منظمة أنشئت لدعم ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام وحماية الأرواح".



وشددت على أنّ هذه المنظمة "تحرم أكثر من مليوني فلسطيني، - العديد منهم يتضورون جوعاً الآن، مع وجود خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق - من الراحة من القصف والحصار المتواصلين الذين عانوا منه منذ ما يقرب من شهرين ونصف".



ورأت المسؤولة الإقليمية أنّ وقف إطلاق النار الفوري والدائم "هو السبيل الوحيد لتقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والسرعة المطلوبين بشكل عاجل، وضمان العودة الآمنة للأسرى".



كما قالت إنّ موقف الولايات المتحدة الداعم لاستمرار الحرب "يُظهر مدى ابتعاد سياساتها عن الإلحاح والإرهاب الذي يعيشه الفلسطينيون"، مشيرةً إلى أنّ "تصرفات واشنطن في مجلس الأمن تُظهر عزلة الولايات المتحدة المتزايدة عن الإجماع العالمي".



وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنّى، أمس الجمعة، القرار 2720، المتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من العدوان الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد أكثر 20 ألف فلسطيني، وجرح ما يزيد على 53 ألفاً.



يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية أفشلت، في الـ8 من الشهر الجاري، تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لدواعٍ إنسانية وإدخال المساعدات، عبر استخدامها حق النقض "الفيتو"، في حين نال المشروع 13 صوتاً مؤيداً.



والشهر الماضي، حضّ ائتلاف من 13 مجموعة إغاثية دولية من ضمنهم "أوكسفام"، و"أطباء بلا حدود" و"منظمة العفو الدولية" و"منظمة العمل ضد الجوع"، و"المجلس النروجي للاجئين"، و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"،حضّوا قادة العالم على الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وشدّد بيان الائتلاف على أنّ الأولويات يجب أن تتضمن أيضاً "إجراءات ملموسة لإطلاق سراح الأسرى المدنيين، وحماية جميع السكان المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واحترام القانون الإنساني الدولي".