المقاومة الإسلامية في لبنان تزف شهيدين جديدين على طريق القدس

كما زفّت المجاهد علي حسين حرب "جعفر" من بلدة يارون جنوبي لبنان، شهيداً على طريق القدس.



وأمس الجمعة، زفّت المقاومة الإسلامية، عبد العزيز علي مسلماني، " أبو محمد كربلا" في من بلدة الشعيتية جنوبي لبنان، شهيداً على طريق القدس.



كما ارتقى حسين علي عز الدين "أبو نمر" من بلدة معروب جنوبي لبنان، شهيداً على طريق القدس.



وتواصل المقاومة الإسلامية - حزب الله، استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية بأسلحة متعددة، التحاماً بملحمة " طوفان الأقصى" ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية.



وقبل يومين،نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المتحدث الدولي باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، قوله إنّ المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - نفّذت ما يزيد على 1000 هجوم ضدّ الاحتلال منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، بتدمير كامل لحق بـ86 وحدة سكنية من أصل 155 وحدة في مستوطنة المنارة فقط، نتيجة الهجمات التي نفذها حزب الله.



وأمس الجمعة، تحدّث رئيس مجلس مستوطنة "معالِه يوسف" في الشمال، شمعون غواتا، عن خوف يعيشه المستوطنون في المنطقة، قائلاً إنّ المستوطنين "يشعرون بأنّهم ليسوا آمنين، وهم لا يريدون العودة إلى منازلهم بعدما حدث في غلاف غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي".