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السبت 23 كانون الأول 2023 ساعة 15:13

استمرار لدعمها السافر لجرائم الصهاينة .. أميركا تطلق مزاعم جدیدة ضد ايران

استمرار لدعمها السافر لجرائم الصهاينة .. أميركا تطلق مزاعم جدیدة ضد ايران
وزعمت المسؤولة الاميركية أنه يمكن لإيران أن تقرر مواصلة هذا الدعم أو الاستمرار فيه، لكن دون دعمها، فإن الحوثيين سيواجهون صعوبة في تحديد ومهاجمة السفن التجارية التي تتحرك في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد استهدفت القوات المسلحة اليمنية في الاسابيع الماضية السفن المملوكة أو التي ترفع علم كيان الإحتلال الصهيوني بسبب عدوانه على أهالي قطاع غزة، ومنعتها من المرور عبر مضيق باب المندب الواقع جنوب البحر الأحمر.

الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واليمن أكدتا أن هذه العمليات انما يتم تنفيذها بناء على قرار مستقل تعتمده فصائل المقاومة، فيما فند المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية " ناصر كنعاني " في الآونة الأخيرة المزاعم التي اطلقها الانجليز بخصوص ضلوع ايران في هذه الهجمات التي تمت في البحر الأحمر، وأكد أن فصائل المقاومة لاتعمل بأوامر طهران.

الجدير بالذكر أن المسؤولين الايرانيين أكدوا أكثر من مرة ضرورة ادانة الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني في غزة وبذل الجهود لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان ضد النساء والأطفال الفلسطينيين بدل توجيه الاتهامات الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رقم : 1104346
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