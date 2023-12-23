إعلام إسرائيلي: نحن بحاجة إلى كل ألغام العالم لتفكيك بنية حماس تحت الأرض

وأوردت القناة "13" عن محلل الشؤون العسكرية في "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشوع، توقعه بأن يستمر القتال في غزة إلى فترة طويلة، نتيجة حجم وعمق البنية التحتية الخاصة بحماس في قطاع غزة.



وتابع بالقول: "قال لي ضابط كبير، نحن بحاجة إلى كل الألغام في العالم من أجل تفكيك كل البنية تحت الأرض الخاصة بحماس".



وقبل أيام، أكّدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنّ الطريق إلى الحسم في غزة "طويل"، "في وقت يتعزز التقدير في الجيش الإسرائيلي بأنّ الحرب ستستمرّ لأشهر طويلة"، مشيرةً إلى أنّ "كلّ إعلان عن تدمير حماس في وقت قريب منفصل عن الواقع".



بدورها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه في ظل احتدام المعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فإن غزة تتحوّل إلى ساحة حرب معقدة، تنشر فيها "إسرائيل" طائرات من دون طيار وروبوتات من القرن الحادي والعشرين، بينما تعتمد المقاومة على "بعض من أقدم التكتيكات: الخداع، والمفاجأة، والكمائن".



وأقرّت الصحيفة بأنّ المقاومة الفلسطينية "تقاتل فوق وتحت الأرض، وينتقل المقاتلون من مبنى إلى آخر، ويحاولون إيقاع الجنود الإسرائيليين بالكمائن".