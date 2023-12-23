الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 كانون الأول 2023 ساعة 18:48

بوغدانوف : احترام وحدة الأراضي الإيرانية يشكل أحد المبادئ الأساسية لروسيا

بوغدانوف : احترام وحدة الأراضي الإيرانية يشكل أحد المبادئ الأساسية لروسيا
وأشار "بوغدانوف" اليوم السبت خلال لقائه السفير الإيراني في موسكو"كاظم جلالي"، الى "العلاقات الودية القائمة بين موسكو وطهران"؛ واصفا احترام سيادة واستقلال ايران وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبادئ أساسية في السياسة الخارجية الروسية".

الى ذلك، أكد "جلالي" سيادة إيران التاريخية والمستدامة على الجزر الايرانية الثلاث، "بو موسى" و"تنب الصغرى" و"تنب الكبرى"، في الخليج الفارسي، قائلا : إن توقعاتنا من موسكو، بالنظر إلى العلاقات المتنامية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان لا تسمح لأعداء البلدين إساءة استخدام مثل هذه المواقف والمساحات.

وقدم بوغدانوف،خلال لقائه مع جلالي اليوم، شرحا حول "منتدى التعاون العربي - الروسي" السادس، الذي انعقد في 20 ديسمبر 2023 بالمغرب.
رقم : 1104385
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
23 كانون الأول 2023
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
23 كانون الأول 2023
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
23 كانون الأول 2023
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
22 كانون الأول 2023
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
مصر وخطيئة التعاون مع الاحتلال في معبر رفح
21 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق