القسام أذاقتهم من طعم جحيمهم.. كيف رد كيد الاحتلال في نحره؟

وأوضحت القسام في بيان أصدرته اليوم السبت أن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا، وقام مقاتلوها بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.



وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حربا جوية وبرية مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- وإصابة أكثر من 53 ألفا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.