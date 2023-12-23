نيويورك تايمز:الاحتلال لن يحقق أهدافه .. حان الوقت لانهاء حرب غزة

فريدمان أشار في مقاله الأخير بصحيفة نيويورك تايمز، أن الوقت قد حان، بالنسبة للحكومة الأميركية، كي تخبر تل ابيب بحزم، أن "حربها لإبادة حماس لن تحقق أهدافها".



وأشار فريدمان إلى أنه يجب على حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن تخبر كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن "يعلن النصر في غزة"، ثم ينهي الحرب ويعود أدراجه.



أولوية نتنياهو

وأشار فريدمان في المقال، إلى أن رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضع أولوية "حاجاته الانتخابية"، فوق مصلحة المستوطنيين.



وكتب فريدمان: "لقد حان الوقت للولايات المتحدة لكي تطلب من كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يطرح العرض التالي على الطاولة لحماس: انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين، ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولي، بما في ذلك مراقبون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومراقبون عرب. ولا تبادل للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



عودة الاسرى الصهاينة

وأشار فريدمان إلى أن "الإحساس السائد" في تل ابيب هذه الأيام، هو أن "الغالبية العظمى من سكان اليوم يريدون عودة "رهائنهم" الذين يزيد عددهم على 120"، وهو أولوية فوق أي أهداف حرب أخرى.



وكتب فريدمان: "قضية "الرهائن" تفقد الإسرائيليين عقولهم، وتجعل من المستحيل اتخاذ قرار عسكري عقلاني هناك".



وأكد فريدمان أن الحل الأمثل الآن بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، هو الخروج من الحرب، وترك قطاع غزة، فالحرب "مفيدة" لقادة حماس.