عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة

وذكر عبداللهيان في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر حول فلسطين بالعاصمة طهران، أن "عمليات حزب الله وأنصار الله وفصائل المقاومة في العراق وسوريا ترمي لوقف العدوان على غزة".



وكشف عبداللهيان أن "واشنطن طلبت من طهران العمل على إيقاف عمليات المقاومة بالمنطقة"، مبيناً "أبلغنا واشنطن أنها طرف في الحرب على غزة ولايمكنها أن تطلب من أحد عدم توسيع نطاقها".



وأضاف "ليس لدينا أي مجموعة وكلاء في المنطقة، وما تذكره أمريكا في هذه الصدد، هي جماعات حقيقية تعمل بما يتماشى مع الأمن القومي والاستقلال والمصالح الوطنية لبلادها وأمن المنطقة".



وتابع عبداللهيان أن "واشنطن طلبت منا أن نوصي أنصار الله اليمنيين إيقاف عملياتهم ضد إسرائيل ومصالح أمريكا".