إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة روسيا

إيران (إسلام تايمز) - أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء السبت، استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية في طهران، وذلك على خلفية دعم موسكو المتكررة للحوار بين إيران والامارات بشأن الجزر الثلاثة.