إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة روسيا

وكانت روسيا قد اقترحت مع الدول العربية حل النزاع حول الجزر الثلاث بالإحالة إلى محكمة لاهاي، وأصدر الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي في المغرب، الذي انعقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر، بيانا يدعو إلى حل نزاع الجزر الثلاث عبر التفاوض أو الإحالة إلى محكمة لاهاي الدولية.
وفي البيان الختامي للاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي في المغرب، نقلا عن البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا في يوليو 2023، تم دعم تقديم الحلول والمبادرات السلمية لحل النزاع. من خلال المفاوضات الثنائية.
وقال بيان للخارجية الإيرانية ترجمته مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إنه "تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي مساء اليوم من قبل مساعد المدير العام لوزارة خارجية دول الخليج، واعترضت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة على دعم الحكومة الروسية المتكرر للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في بيان الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب وتم تقديم اعتراض عليه".
وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي في طهران، في غياب سفير البلاد، مساء اليوم السبت من قبل مساعد المدير العام لوزارة خارجية الخليج الفارسي ومستوى الاحتجاج الشديد لجمهورية إيران إلى روسيا الاتحادية بخصوص دعم الحكومة الروسية المتكرر للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في البيان السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي في المغرب الذي رفع إليه.
وفي هذا الاجتماع، أشار مساعد المدير العام لمنطقة الخليج العربي إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها أحد المبادئ المعروفة والأساسية في العلاقات بين الدول.
وأوضح وأكد على الانتماء الأبدي للبلدان. الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي لبلادنا، وتعتبر إيران الإسلامية أي مطالبة من أي جهة بهذا الشأن مرفوضة وغير مقبولة.
وأكد القائم بالأعمال الروسي في هذا اللقاء أنه سينقل احتجاجات حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سلطات بلاده في أقرب وقت ممكن.