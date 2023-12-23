الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 كانون الأول 2023 ساعة 21:17

حمدان: لا مفاوضات إلا بعد وقف العدوان على غزة

حمدان: لا مفاوضات إلا بعد وقف العدوان على غزة
وقال اسامة حمدان في مؤتمر صحفي مساء السبت، أن النظام الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه العدائية في قطاع غزة، مضيفاً "إلى أن يتوقف العدوان الإجرامي على قطاع غزة، لن تكون هناك مفاوضات معنا بشأن أسرى الاحتلال".

وقال حمدان: إذا أراد المحتلون إعادة أسراهم أحياء، فعليهم أن يوقفوا هجومهم على قطاع غزة. إن تهديدات أجهزة إسرائيل الحربية الثلاث بتدمير المقاومة هي تهديدات فارغة ولا تدل إلا على عجزها وعجزها.

ولفت حمدان إلى أن "إن قرار مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن المساعدات لغزة كان غير مهم وغير كاف". في الأيام الخمسة الماضية، حاولت الحكومة الأمريكية إزالة محتوى ونقاط قيمة من قرار مجلس الأمن.

وقال حمدان: سكان غزة يعيشون أزمة غير مسبوقة. وتتحمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة مسؤولية استمرار معاناة أهل غزة. ارتكب المحتلون جرائم فظيعة بحق النساء الحوامل في قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس: نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للتحقيق في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
رقم : 1104408
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
23 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
23 كانون الأول 2023
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
23 كانون الأول 2023
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
23 كانون الأول 2023
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
22 كانون الأول 2023
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق