حمدان: لا مفاوضات إلا بعد وقف العدوان على غزة

وقال اسامة حمدان في مؤتمر صحفي مساء السبت، أن النظام الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه العدائية في قطاع غزة، مضيفاً "إلى أن يتوقف العدوان الإجرامي على قطاع غزة، لن تكون هناك مفاوضات معنا بشأن أسرى الاحتلال".



وقال حمدان: إذا أراد المحتلون إعادة أسراهم أحياء، فعليهم أن يوقفوا هجومهم على قطاع غزة. إن تهديدات أجهزة إسرائيل الحربية الثلاث بتدمير المقاومة هي تهديدات فارغة ولا تدل إلا على عجزها وعجزها.



ولفت حمدان إلى أن "إن قرار مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن المساعدات لغزة كان غير مهم وغير كاف". في الأيام الخمسة الماضية، حاولت الحكومة الأمريكية إزالة محتوى ونقاط قيمة من قرار مجلس الأمن.



وقال حمدان: سكان غزة يعيشون أزمة غير مسبوقة. وتتحمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة مسؤولية استمرار معاناة أهل غزة. ارتكب المحتلون جرائم فظيعة بحق النساء الحوامل في قطاع غزة.



وأضاف القيادي في حركة حماس: نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للتحقيق في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.