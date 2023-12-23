الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 كانون الأول 2023 ساعة 21:22

صدمة في تركيا بعد مقتل 12 من جنودها شمال العراق

صدمة في تركيا بعد مقتل 12 من جنودها شمال العراق
وبحسب بيان لوزارة الدفاع، فإنّ اشتباكاً وقع مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي إقليم كردستان العراق، خلال محاولة المسلحين التسلل إلى قاعدة عسكرية تركية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيانها الذي نشرته على منصة إكس، "قُتل 6 من رفاقنا الأبطال وأُصيب أحدهم في اشتباك اندلع مع الإرهابيين الذين حاولوا التسلل إلى قاعدة عسكرية في 23 ديسمبر/ كانون الأول في منطقة عمليات المخلب القفل".

وأضاف البيان "وفقاً للنتائج الأولية، تم تحييد 13 إرهابياً في الاشتباك، فيما تتواصل ملاحقة البقية في المنطقة، كما يتم تنفيذ عمليات جوية مفاجئة ضد أهداف محددة".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين جراء هجوم مسلحي الكردستاني، قُبيل أن تعلن لاحقاً في ساعات الليل وفاة 3 من المصابين، وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 12 في 24 ساعة.

وشكّل العدد الكبير من القتلى في الجيش التركي صدمة لدى الرأي العام التركي وتفاعلت معه معظم وسائل الإعلام، فيما نشرت الأحزاب السياسية والوزراء وقادة الرأي رسائل تعزية.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان صدر عن رئيس رئاسة الاتصال فخر الدين ألطون، اليوم السبت، "نتمنى الرحمة من الله لجنودنا الأبطال الذين استشهدوا نتيجة الاشتباك مع الإرهابيين في منطقة عملية المخلب، وأتقدم بالتعازي لأسر وأحباء شهدائنا وأمتنا جمعاء".

وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى أنه لن يتمكن أي هجوم غادر من زعزعة وحدة تركيا وتضامنها، والمخططات المظلمة للإرهابيين وحماتهم لن تتجاوز إرادة بلادنا وتصميمها، ستواصل تركيا كفاحها ضد جميع أشكال الإرهاب داخل حدودها وخارجها بتصميم وشجاعة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحييد 12 مسلحاً في شمالي سورية والعراق رداً على استهداف الجنود الأتراك، وذلك في كلمة له خلال فعالية في إسطنبول.

وتوعّد أردوغان بأنّ "دماء الجنود لن تذهب سدى"، مؤكداً استمرار قوات بلاده في "الرد بالمثل على التنظيم الانفصالي ومحاسبة السفلة الانفصاليين، حيث تم تحييد 12 إرهابياً حتى الآن شمالي العراق وسورية".
 
رقم : 1104411
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
23 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
23 كانون الأول 2023
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
23 كانون الأول 2023
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
23 كانون الأول 2023
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
22 كانون الأول 2023
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
هل يتغلب صاروخ "فتاح 2" الإيراني على دفاعات كيان الاحتلال؟
22 كانون الأول 2023
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
التحقق من صحة ادعاء "اسرائيل" اكتشاف وتحييد أنفاق حماس
22 كانون الأول 2023
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
سد النهضة.. نزاع بلا أفق للحل
22 كانون الأول 2023
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الکيان الصهيوني بعد انتهاء حرب غزة
22 كانون الأول 2023
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
لواء جولاني "النخبة"... جنود الجيش الإسرائيلي المنهزمون في قطاع غزة
22 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق