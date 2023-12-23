استشهاد 100 صحافي منذ بدء العدوان على غزة

وقال مصدر محلي في غزة، اليوم السبت، باستشهاد الصحافي محمد نصر أبو هويدي، الذي يعمل في صحيفة الاستقلال، أثناء تغطيته للعدوان الإسرائيلي في حي الشجاعية.



وعقب استشهاد هويدي، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 100 شهيد منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلن الإعلام الحكومي بغزة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دمّرت، أمس الجمعة، مكتب قناة "فلسطين اليوم" في برج سهاد، في مدينة غزة، وسيارة البث التابعة لها.



ويواصل الاحتلال استهداف الطواقم الإعلامية في غزّة، في سياق محاولاته طمس الحقائق وإخفاء الصورة، ومنعهم من نقل الوقائع.



ويواجه الصحافيون في غزّة مخاطر كبيرة، بصورة خاصة، في أثناء محاولتهم تغطية العدوان المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمّرة، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي، على نطاق واسع.