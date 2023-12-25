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الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 09:26

عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة

عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
ففي هذا اليوم الاثنين اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتوقف القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الولى لهذا اليوم الاثنين، على مناطق شمال ووسط القطاع، وأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف – اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، ارتقى شهيد جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنطقة صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلًا لعائلة حسين في مخيم البريج، ومنزلًا لعائلة “كساب” في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات في المناطق الشمالية لمشفى غزة الأوروبي في خانيونس.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح في محيط مفترق مرتجى بمنطقة معن شرقي خان يونس، الليلة الماضية إلى 18 شهيدًا.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن طائرات الاحتلال نفذت أكثر من 50 غارة متتالية بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، ونُحذّر من ارتكاب جيش الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء ولاسيما أن هذه المخيمات مكتظة بالسكان وبيوت المواطنين متلاصقة.

وقد ستشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا كذلك، إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.

وفي اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسليها بأن القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي لم يتوقف منذ ساعات الصباح على مناطق شمال ووسط القطاع.

وكان مصدر طبي قد أفاد بأن 22 شهيدا ارتقوا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.
رقم : 1104674
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