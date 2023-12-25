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الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 09:31

في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين

في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
وقالت حماس في بيانها: "تأتي أعياد أبناء شعبنا المسيحيين هذا العام، في ظل عدوان فاشي مستمر، يشنه الاحتلال النازي على كافة مكونات شعبنا الفلسطيني، مستهدفا كل مقدراته ومساجده وكنائسه، ووجوده على أرضه، مرتكبا جرائم مروعة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا، وسط صمت وتواطؤ دولي تقوده الإدارة الأمريكية، الشريكة في هذه الجرائم والانتهاكات".

وأضاف البيان: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبهذه المناسبة، نثمن موقف مسيحيي شعبنا الفلسطيني الوطني المشرف، قَصْر احتفالاتهم هذا العام على إقامة الشعائر الدينية، والوقوف صفا واحدا، مع شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم، في قرارٍ يؤكد أن شعبنا بجميع مكوناته، مسلمين ومسيحيين، مُتوَحد على طريق الصمود على أرضه والحفاظ على هويته، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية".

منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى يوم الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
رقم : 1104677
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