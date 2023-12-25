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الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 09:32

23 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال منزلين في خان يونس

23 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال منزلين في خان يونس
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مصادر طبية قولها، بارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس إلى 21، إضافة لعشرات المفقودين تحت الانقاض، وإصابة العشرات بجروح.

كما استشهد الشاب يحيى محمود جواهر وشقيقه الطفل عبد الرحيم في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس، كما دمر الاحتلال طرقا رئيسة واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وكان قد استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.
رقم : 1104679
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