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الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 11:12

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 489 منذ بدء العدوان على غزة

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 489 منذ بدء العدوان على غزة
وبحسب وسائل إعلام عبرية سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء اثنين من قتلى الجيش الإسرائيلي سقطوا في المعارك شمال قطاع غزة وهم: الرائد (احتياط) نيتاي ميسيلز، 30 عاماً، من رحوفوت، وهو مقاتل مدرع في اللواء الضارب الرابع عشر، في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب راني تمير، 20 عاماً، من مدافعي الشعب، مقاتل في الكتيبة 50، لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش إلى إصابة جندي آخر من لواء " ناحال" بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

​وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ اندلاع الحرب على غزة إلى 489 قتيلا، ومنذ بدء العملية البرية الى 162.
رقم : 1104696
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