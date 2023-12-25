كنعاني: الکیان الصهيوني لا يلتزم بأي من المبادئ الدينية والدولية

وقال ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین : شهدنا في مسقط رأس المسيح أن المسيحيين لم يؤدوا مراسم العيد تعبيراً عن التعاطف والتضامن مع الفلسطينيين. ومن المؤسف أن الکیان الصهيوني لم يتوقف عن جرائمه عشية ميلاد المسيح.



وأضاف: "في هذه الليلة نُشرت صور مروعة لجرائم الکیان الصهیوني، تدل علی استشهاد أكثر من 70 فلسطينياً في القصف الغاشم على مخيم المغازي وأثبتت هذه الجريمة مرة أخرى أن الکیان الصهيوني لا يلتزم بأي من المبادئ السماوية والدينية والدولية.



وقال: من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بمنع المزيد من عمليات القتل للشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ الإجراءات الرادعة.



وأکد: القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثبت مرة أخرى الدعم الكامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني. وقال: لا يوجد في هذا القرار أي بند يتعلق ببذل جهد فوري لوقف جرائم الکیان الصهيوني في غزة بسبب معارضة الولايات المتحدة.



وقال: إن أمريكا امتنعت أيضا عن التصويت على القرار، وهو القرار الذي كانت قضيته الأساسية هي إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة. وأظهرت أمريكا مرة أخرى أنها تقف إلى جانب الكيان الاسرائيلي وتعتبر جزءا من الحرب على غزة.



وتابع: إن وجهات نظر إيران والأطراف الفلسطينية والمقاومة بالمنطقة والأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة واضحة ويخلو هذا القرار مما ورد في أحكامه، أي أنه یعتبر قرارا لا مضمون له وغير قابل للتنفيذ.



وأضاف أن هذا القرار ليس ما يتوقعه الشعب الفلسطيني وقال: دول العالم طالبت بالوقف الفوري لاعتداءات الکیان الصهيوني الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، ورفعت شعوب العالم هذا المطلب في الشوارع خلال الشهرين الماضيين.



وأکد: لقد أثبتت أمريكا أنها تريد مواصلة الحرب وتدعم إالکیان الصهیوني، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال .



واشار الى استمرار التحركات الدبلوماسية الإيرانية خلال هذين الشهرين حتى اليوم وصرح بالقول : خطوتنا الأخيرة كانت استضافة مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين الذي عقد بحضور ممثلين عن 60 دولة. وأعلن المجتمع الدولي مرة أخرى رغبته في وقف الحرب.



وقال كنعاني: من الضروري أن يستخدم المجتمع الدولي كافة الأدوات الفعالة والجادة ليشهد نهاية الحرب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.