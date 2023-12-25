الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 11:59

كنعاني: الکیان الصهيوني لا يلتزم بأي من المبادئ الدينية والدولية

كنعاني: الکیان الصهيوني لا يلتزم بأي من المبادئ الدينية والدولية
وقال ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین : شهدنا في مسقط رأس المسيح أن المسيحيين لم يؤدوا مراسم العيد تعبيراً عن التعاطف والتضامن مع الفلسطينيين. ومن المؤسف أن الکیان الصهيوني لم يتوقف عن جرائمه عشية ميلاد المسيح.

وأضاف: "في هذه الليلة نُشرت صور مروعة لجرائم الکیان الصهیوني، تدل علی استشهاد أكثر من 70 فلسطينياً في القصف الغاشم على مخيم المغازي وأثبتت هذه الجريمة مرة أخرى أن الکیان الصهيوني لا يلتزم بأي من المبادئ السماوية والدينية والدولية.

وقال: من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بمنع المزيد من عمليات القتل للشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ الإجراءات الرادعة.

وأکد: القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثبت مرة أخرى الدعم الكامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني. وقال: لا يوجد في هذا القرار أي بند يتعلق ببذل جهد فوري لوقف جرائم الکیان الصهيوني في غزة بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وقال: إن أمريكا امتنعت أيضا عن التصويت على القرار، وهو القرار الذي كانت قضيته الأساسية هي إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة. وأظهرت أمريكا مرة أخرى أنها تقف إلى جانب الكيان الاسرائيلي وتعتبر جزءا من الحرب على غزة.

وتابع: إن وجهات نظر إيران والأطراف الفلسطينية والمقاومة بالمنطقة والأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة واضحة ويخلو هذا القرار مما ورد في أحكامه، أي أنه یعتبر قرارا لا مضمون له وغير قابل للتنفيذ.

وأضاف أن هذا القرار ليس ما يتوقعه الشعب الفلسطيني وقال: دول العالم طالبت بالوقف الفوري لاعتداءات الکیان الصهيوني الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، ورفعت شعوب العالم هذا المطلب في الشوارع خلال الشهرين الماضيين.

وأکد: لقد أثبتت أمريكا أنها تريد مواصلة الحرب وتدعم إالکیان الصهیوني، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال .

واشار الى استمرار التحركات الدبلوماسية الإيرانية خلال هذين الشهرين حتى اليوم وصرح بالقول : خطوتنا الأخيرة كانت استضافة مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين الذي عقد بحضور ممثلين عن 60 دولة. وأعلن المجتمع الدولي مرة أخرى رغبته في وقف الحرب.

وقال كنعاني: من الضروري أن يستخدم المجتمع الدولي كافة الأدوات الفعالة والجادة ليشهد نهاية الحرب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
رقم : 1104704
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
25 كانون الأول 2023
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
25 كانون الأول 2023
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
25 كانون الأول 2023
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
25 كانون الأول 2023
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
23 كانون الأول 2023
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
23 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق