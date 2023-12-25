الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 13:22

إعلام إسرائيلي: تكلفة الحرب الحالية تساوي ميزانية الأمن السنوية بأكملها

إعلام إسرائيلي: تكلفة الحرب الحالية تساوي ميزانية الأمن السنوية بأكملها
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ تكلفة الحرب، التي بلغت 65 مليار شيكل، تأتي دون المساعدات الأميركية، بعدما أرسلت واشنطن حتى الآن 230 طائرة شحن و20 سفينة تحمل ذخائر لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب قذائف مدفعية وعربات مُدرّعة وأعتدة قتالية.

كما لفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ "إسرائيل" تُدير اقتصاد الحرب الآن، حتى أنّ مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً، اعترف أنّ "الجيش" استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، ومع ذلك تمكّن من إعادة ملء المستودعات، معقباً بقوله: "كان التهديد أكثر أهمية بكثير مما كُنّا نقدر".

وأضافت أنّه جرى توجيه نفقات ثقيلة لـ"الجيش" إلى جهاز الاحتياط الذي تجاوز في ذروته 250000 جندي وجندية في الخدمة.

وأشارت إلى أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ادعى أنّه لا يوجد ضغط من الولايات المتحدة، التي تزوّد جزءاً لا بأس به من تسليحات القوات الإسرائيلية، مع العلم أنّ  الحقيقة هي أنّ "الجيش" يُدير "اقتصاد الحرب" من أجل الاستعداد لتصعيد على الجبهة الشمالية.

وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلّص أعداد العمال في إثر معركة "طوفان الأقصى".

ومما جاء في التقرير، أنّ "نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي". 

وأشار التقرير أنّه تم استدعاء ما بين 10 إلى 15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو قوة دافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، للخدمة الاحتياطية.

ونتيجةً لذلك، قالت الصحيفة إنّ "آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة"، مشيرةً إلى أنّ بنك "إسرائيل" خفّض في الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدّراً أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنوياً – بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنوياً في عامي 2023 و2024".
رقم : 1104733
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
25 كانون الأول 2023
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
25 كانون الأول 2023
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
25 كانون الأول 2023
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
25 كانون الأول 2023
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
23 كانون الأول 2023
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
23 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
23 كانون الأول 2023
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
23 كانون الأول 2023
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق
23 كانون الأول 2023
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
ولايتي: اتخاذ بعض المواقف من قبل وزارة الخارجية الروسية مدعاة للاسف
22 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق