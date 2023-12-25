الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 14:04

13 عملا مقاومـا بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة

13 عملا مقاومـا بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن مركز معلومات فلسطين “معطى” قوله، انه تخلل المواجهات في الضفة المحتلة، سلسة عمليات نوعية، من بينها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها زواتا والمساكن الشعبية في نابلس، فيما اعترف العدو بإصابة جندي خلال اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور الشمس.

وتنوعت عمليات المقاومة في الضفة ما بين 5 اشتباكات وإطلاق نار، وتفجير ثلاثة عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، إضافة إلى اندلاع 3 مواجهات تخللها إلقاء حجارة ومفرقعات نارية.

وتركزت الاشتباكات والمواجهات في طولكرم، وتحديداً في مخيم نور شمس، ومخيم الفوار في الخليل، إضافة إلى منطقتي زواتا والمساكن الشعبية في نابلس.

وتشهد الضفة الغربية، تصاعداً في عمليات المقاومة خاصة منذ بدأ عملية طوفان الأقصى، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدأ المعركة 303 شهيداً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
رقم : 1104738
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
25 كانون الأول 2023
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
25 كانون الأول 2023
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
25 كانون الأول 2023
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
25 كانون الأول 2023
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
23 كانون الأول 2023
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
23 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق