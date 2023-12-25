لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه مستوطنة "دوفيف"، عند الحدود مع لبنان.



وأفاد مصدر في جنوب لبنان بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان، مشيراً إلى إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب باتجاه محيط مستوطنة سعسع القريبة من ثكنتي "برانيت" و"دوفيف".



ولفت إلى أنّ "جيش" الاحتلال أعلن إغلاق مستوطنات عدة في الجليل الشرقي اليوم.



كذلك، أشار إلى استهداف غارة حربيّة إسرائيلية لبلدة ميس الجبل الجنوبية، إلى جانب استهداف سلسلة غارات إسرائيلية في محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط.



وصباح اليوم، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد وسام خليل حمود من بلدة مركبا الجنوبية، معلنةً ارتقاءه شهيداً على طريق القدس.



وأمس، استهدفت المقاومة الإسلامية مستوطنة "أفيفيم"، المقامة على أراضي قرية صلحا اللبنانية المحتلة في القطاع الغربي، بالأسلحة المناسبة، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القرى والمنازل جنوبي لبنان، وإسناداً للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



كما هاجم مقاومو حزب الله موقع "الضهيرة" الإسرائيلي في القطاع الغربي أيضاً، بالأسلحة المناسبة.



أما في القطاع الشرقي، فاستهدفوا تموضع مشاة لجنود إسرائيليين في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، بالأسلحة المناسبة، ومرابض الاحتلال في "ديشون"، بالأسلحة الصاروخية، محقّقين إصابةً مباشرة.



وخلال الأيام الماضية، كثّفت المقاومة الإسلامية ردودها على استهداف الاحتلال المدنيين في القرى اللبنانية الجنوبية، الأمر الذي يؤكد عدم تهاونها في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية، وتعاملها بالمثل مع الاحتلال.



