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الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 15:33

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 25-12-2023

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 25-12-2023
وقالت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزّة، أنّ مقاتليها استهدفوا تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

وأعلنت "القسّام" استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة من نوع "الياسين 105"، شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبثّت "كتائب القسّام" مشاهد لرشقاتٍ صاروخية أطلقتها تجاه الأراضي المحتلة.

يُشار إلى أنّ "كتائب القسام"، أعلنت أمس، أنّ مقاتليها تمكّنوا خلال 4 أيام الماضية، من تدمير 35 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، معلنين أنّهم نجحوا في قتل 48 جندياً إسرائيلياً بعد أن نفذوا 24 مهمة عسكرية.

وفيز هذا الصدد أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة يحيى السنوار أن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات.

ونقل عن مصادر مقربة من حماس"، إن السنوار بعث خلال اليومين الأخيرين رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، أكد فيها أن كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال.

وثمّن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل عز نظيرها، داعيا للعمل على تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.

وأكد السنوار أن كتائب القسام استهدفت -خلال الحرب البرية- ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.

وجاءت رسالة السنوار في أعقاب العروض التي تلقتها قيادة حركة حماس من الاحتلال عبر الوسيطين القطري والمصري، والتي ترتكز على هدن إنسانية مؤقتة، في وقت تؤكد فيه الحركة على تجاوز الهدن الإنسانية إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.

وفي سياق متصل أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنّ مقاتليها قصفوا التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التوغل شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون من عيار 60.

ودكّت "سرايا القدس" تحشدات العدو الإسرائيلي في محيط مسجد الظلال في محاور التوغّل، شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

وفي محاور القتال عند مدينة غزّة، أعلنت "السرايا" استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "التاندوم" في شارع بغداد في حي الشجاعية شرق غزة.

وقصفت "سرايا القدس" حشوداً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون، بصواريخ 107 وقذائف الهاون. وفي سياقٍ متصل، دكّت تمركزاً للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

وبثّت "سرايا القدس" مشاهد من استهداف آليات وجنود الاحتلال في محاور التقدّم شرق غزّة.

وشمالي قطاع غزّة، دكّ مقاتلو "سرايا القدس"، اليوم، تحشداً لجنود العدو وآلياته في محيط موقع إيرز شمالي القطاع بوابل من قذائف الهاون.

واليوم، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط وجندي جديدين في صفوفه وإصابة جندي إصابةً خطرةً، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزّة.

وارتفع عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي حتى الآن إلى 488 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بينهم 155 قُتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب أرقام إعلام الاحتلال.
رقم : 1104765
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