الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 18:39

هكذا "تعاقب" الصين الكيان الصهيوني لعدوانه على غزة

هكذا "تعاقب" الصين الكيان الصهيوني لعدوانه على غزة
وبحسب موقع “يديعوت أحرنوت” العبرية بإلانكليزية يقول الصهاينة المستوردون إن الصينيين بدأوا مؤخرًا في زيادة العقبات البيروقراطية أمام الشحنات إلى الكيان الإسرائيلي من المكونات التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. ونقل الموقع العبري عن مسؤول صهيوني قوله: “من الواضح أن هناك صلة بالحرب (على غزة)”.

ويذكر الموقع أنه منذ الحرب، تواجه مصانع الإلكترونيات والتكنولوجيا الفائقة في الكيان صعوبات في استيراد المكونات الإلكترونية من الصين. وهذه المكونات ضرورية للأغراض المدنية والعسكرية.

ويقول الصهاينة المستوردون إن الموردين الصينيين لم يعلنوا عن أي عقوبات على "إسرائيل"، لكن في الواقع يبدو أن هناك نوعا من العائق البيروقراطي. وقد بدأ الموردون الصينيون في المطالبة بإكمال العديد من الوثائق، مما تسبب في تأخير الشحن بسبب ملء الأوراق بشكل غير دقيق. والنتيجة هي تحديات في الحصول على الإمدادات الضرورية.

وأشار الموقع إلى أنه "قد تم لفت انتباه وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد إلى هذه القضية، حيث تواصلتا مع نظرائهما في الصين. ونقل عن مسؤول صهيوني قوله: “في الأسابيع الأخيرة، اشتكت الشركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة من التأخير في الشحنات من الصين للمكونات ذات الاستخدام المزدوج. وفي جميع الفحوصات التي أجريناها مع الهيئات الرسمية، يبدو أنه لا يوجد تغيير في اللوائح.. لكن مثل هذه الطلبات التقنية، التي لم تكن تمارس في الماضي تخلق عقبات بيروقراطية".

وأضاف: “نحن قلقون من أن التطبيق الصارم يحدث لأننا في حالة حرب. تم إجراء استفسارات للصينيين، وكان ردهم الرسمي هو أنه لا يوجد تغيير في السياسة.

المشكلة هي أنه حتى نتغلب على كل جديد وقال المسؤول “لا يمكننا التأكد من تلبية المتطلبات. من الواضح لنا أن هناك صلة مباشرة بالحرب”.

وبحسب الموقع العبري لقد اتخذت الحكومة الصينية بشكل لا لبس فيه موقفا مؤيدا للفلسطينيين في الحرب. وقال مسؤول كبير في أحد المصانع للموقع: “إن الصينيين يفرضون علينا نوعًا من العقوبات. إنهم لا يعلنون ذلك رسميًا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى إسرائيل”. وأضاف “لديهم أعذار وذرائع مختلفة، مثل مطالبة الموردين من الصين بالحصول على تراخيص تصدير إلى "إسرائيل" لم تكن موجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، يطالبوننا بملء العديد من الوثائق، مما يتسبب في تأخيرات كبيرة. وهذا لم يحدث لنا من قبل. نحن “نحن نتحدث عن العديد من الأنواع المختلفة من المكونات. في المنتجات الإلكترونية، هناك عشرات الآلاف من المكونات، ولكن إذا لم يصل مكون واحد، فلن نتمكن من تسليم المنتج”.

ووفق الموقع فقد وجد بعض المستوردين في الكيان الإسرائيلي، الذين يستوردون المنتجات من الصين، حلاً بديلاً من خلال تكرار الطلبات للموزعين أو ممثليهم في بلدان أخرى، حيث لا يحتاج الصينيون إلى ترخيص تصدير. ومع ذلك، يؤدي الاستيراد من خلال طرف ثالث إلى ارتفاع التكاليف وتأخير أوقات التسليم.
رقم : 1104792
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
25 كانون الأول 2023
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
25 كانون الأول 2023
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
25 كانون الأول 2023
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
25 كانون الأول 2023
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
23 كانون الأول 2023
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
23 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق