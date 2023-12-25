استشهاد أحد اكبر المستشارين الإيرانيين في سوريا

إسلام تايمز (إيران) - استشهد السيد رضي موسوي المعروف بسيد رضي، أحد كبار مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا في عدوان شنه كيان الاحتلال الصهيوني على منطقة الزينبية بريف دمشق.