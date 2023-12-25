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الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 18:44
استشهاد أحد اكبر المستشارين الإيرانيين في سوريا
ويعد السيد رضي من أقدم مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا وأحد رفاق الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1104794
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