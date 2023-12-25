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الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 18:46

عبداللهيان : ايران تدعم توسيع نطاق السيادة السورية على كافة اراضيها

عبداللهيان : ايران تدعم توسيع نطاق السيادة السورية على كافة اراضيها
وجاءت تصريحات "امير عبداللهيان" هذه، خلال اللقاء في طهران اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" الذي يزور ايران لحضور مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين.

واشاد وزير الخارجية الايراني، بمواقف سوريا قبال التطورات الراهنة في قطاع غزة وفلسطين، قائلا : ان جمهورية ايران الاسلامية والجمهورية العربية السورية، تقاربت مواقفهما الاقليمية اكثر من اي وقت مضى، ولديهما رؤية مشتركة حيال ضرورة وقف فوري لجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين.

الى ذلك، ثمن المقداد مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر تنظيم اجتماع طهران الدولي حول فلسطين؛ مؤكدا خلال مباحثاته مع امير عبداللهيان اليوم، بان الحكومة السورية تؤيد كافة المواقف التي طرحها الرئيس الايراني في هذا المؤتمر.

كما اعتبر وزير خارجية سوريا، نصر الشعب الفلسطيني بانه انتصار الامة العربية والاسلامية حقا.
رقم : 1104795
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